Beşiktaş, Jason Denayer için tekrar harekete geçti!

Welinton'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, yeni bir sağ stoper almak için temaslara başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Jason Denayer için tekrar harekete geçti!
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25 Mayıs 2023 11:12
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 11:18
Sezon sonunda kadrosunda köklü bir değişime imza atacak olan Beşiktaş'ta stoper transferi de oldukça önem arz ediyor.

Sergen Yalçın döneminde alınan Welinton'la lig bitiminde yollarını ayıracak olan Kara Kartal, Tayyip Talha Sanuç'la rekabet edebilecek bir sağ stoper almak için harekete geçti.

Bu doğrultuda sezon başında da gündeme gelen ancak transferin gerçekleşmemesi sonrası Arap kulübü Shabab Al-Ahli'ye imza atan Jason Denayer radara girdi.

Yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 27 yaşındaki Belçikalı stopere, bonservis ve imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakıyor.

GALATASARAY İLE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

İki dönem Galatasaray'da kiralık forma giyen Denayer, 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşarken toplamda kariyerinde 39 Türkiye Süper Ligi forması giymişti. Belçikalı stoper bu sezon Shabab Al-Ahli formasıyla 11 maçta görev aldı. 


 

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