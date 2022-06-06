Beşiktaş, Jacop Ondrejka transferine hız verdi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları konusunda çalışmalar yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar uzun bir süredir görüştüğü Jacob Ondrejka'nın transferini bitirmek için temaslarını hızlandırdı. Beşiktaş idarecilerinin İsveçli oyuncuya bir an önce imza attırmayı hedeflediği öğrenildi. Sol ve sağ kanatta hücumcu bir oyuncu olarak bilinen Jacob Ondrejka'nın Elfsborg ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, hem oyuncu hem kulübüyle prensip anlaşmasına varmasına rağmen henüz resmi imzalar atılmadı. Beşiktaş'ta ödeme yöntemi ve süresi konusundaki pürüzlerin giderilmemesi nedeniyle endişe yaşandığı öğrenildi. 19 yaşındaki oyuncu için Avrupa kulüplerinin de devrede olması sebebiyle Beşiktaş'ın bu transfer görüşmelerini hızlıca sonuçlandırmak istediği kaydedildi.



ISMAEL'İN KAMP HASSASİYETİ



Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in hem her iki kanadı kullanabilmesi hem de forvet arkasında da oynayabilmesi nedeniyle transfer edilmesini istediği İsveçli oyuncu için yönetimle görüştüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısının transferlerin çoğunun kampa yetişmesi konusundaki hassasiyetini yönetime ilettiği kaydedildi.



16 MAÇTA OYNADI



Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için çaba harcadığı 19 yaşındaki Jacob Ondrejka, bu sezon İsveç'te Elfsborg takımında 16 resmi maçta forma giydi. Ligde 10 maçta süre alan genç yıldız, Konferans Ligi elemelerinde 3 maçta, İsveç Kupası'nda da 3 karşılaşmada oynadı. Jacob Ondrejka, söz konusu bu 16 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.



