Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u yendi ve yarı finale çıktı!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u yendi ve yarı finale çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 22:18
Son güncelleme 02 Ocak 2024 22:47
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup etti ve yarı finale çıktı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-53

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery