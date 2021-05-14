Beşiktaş, İzmir'e tam kadro gidiyor!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe ile cumartesi günü oynanacak maç öncesi flaş bir kararın altına imza attı.Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup da dahil olmak üzere tüm futbolcular ile İzmir'e giden Beşiktaş, 15 Mayıs'ta Göztepe ile; 18 Mayıs'ta ise Antalyaspor (Türkiye Kupası finali) ile İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.