Beşiktaş, izinden döndü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, izinden döndü
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17 Mart 2022 15:01
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, 18 Mart Cuma akşamı yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

 
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