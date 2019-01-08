  •  
    Sürpriz Pato gelişmesi! Başkan tutuklanınca...
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'ın yaptığı teklife yanıtı "olumsuz" oldu!..
  •  
    Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir hedef!..
  •  
    Yanal istemedi, Terim'e haber yolladı; Beni alın

Beşiktaş İtalya'da Milan'dan onu istedi: O fotoğraf

Beşiktaş'ta yöneticilerin İtalya'dan Milan'da fazla şans bulamayan Alen Halilovic için menajerleriyle görüşme yaptı. Oyuncu da toplantıda yer aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş İtalya'da Milan'dan onu istedi: O fotoğraf
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2019 16:46
Transfer çalışmalarını sürdüren ve görüşmeler için İtalya'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sürpriz bir görüşme yaptı. Beşiktaş yöneticileri Milan'da fazla şans bulamayan Alen Halilovic'in menajerleriyle bir araya geldi.

Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtilirken, Hırvat oyuncunun oynamak adına Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Fikret Orman'ın Alen Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile görüşmesinin fotoğrafını paylaştı.

LEONARDO: ''BİRİLERİ AYRILMAK ZORUNDA''

Öte yandan Milan Sportif Direktörü Leonardo, "Halilovic için Beşiktaş ile görüştünüz mü?" sorusuna "Bize resmi bir teklif gelmedi. Ama takımda 30 oyuncu var şu anda, elbette birileri ayrılmak zorunda." cevabı verdi.



ALEN HALILOVIC KİMDİR? "HIRVAT MESSI"

1,69'luk 1996 doğumlu Alen Halilovic, orta sahanın ortasında ve kanatlarda görev alabiliyor.

Hırvatistan'ın futbolcu fabrikası Dinamo Zagreb'in altyapısından yetişen ve 2011-12 sezonunda geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Halilovic, 2012'de Zagreb'te A takıma yükseldikten sonra kendini gösterdi ve 2014'te 5 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tuttu.

Büyük beklentilerle gittiği ve "Hırvat Messi" olarak gösterildiği Katalan ekibinde beklentilerin bir hayli altında kalan Halilovic, önce Gijon'a kiralandı, ardından da 2016'da 5 milyon euro bonservis bedeliyle Hamburg'un yolunu tuttu.

Bundesliga'da da kendini gösteremeyen yıldız adayı, 2016/17'de Las Palmas'a kiralandı, geçen sezon başında da bedelsiz olarak Milan'a 3 yıllık imza attı.

Gattuso'nun tercih ettiği ismler arasında yer alamayan 22 yaşındaki oyuncu, Milan'da bu sezon sadece 3 maçta 60 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için