Beşiktaş İtalya'da Milan'dan onu istedi: O fotoğraf

"Halilovic için Beşiktaş ile görüştünüz mü?" sorusuna "Bize resmi bir teklif gelmedi. Ama takımda 30 oyuncu var şu anda, elbette birileri ayrılmak zorunda." cevabı verdi.

ALEN HALILOVIC KİMDİR? "HIRVAT MESSI"

Transfer çalışmalarını sürdüren ve görüşmeler için İtalya'ya gidenBaşkanı Fikret Orman sürpriz bir görüşme yaptı. Beşiktaş yöneticileri'da fazla şans bulamayan'in menajerleriyle bir araya geldi.Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtilirken, Hırvat oyuncunun oynamak adına Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.İtalyan gazeteci Di Marzio, Fikret Orman'ınveile görüşmesinin fotoğrafını paylaştı.Öte yandan Milan Sportif Direktörü Leonardo,1,69'luk 1996 doğumlu Alen Halilovic, orta sahanın ortasında ve kanatlarda görev alabiliyor.Hırvatistan'ın futbolcu fabrikası Dinamo Zagreb'in altyapısından yetişen ve 2011-12 sezonunda geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Halilovic, 2012'de Zagreb'te A takıma yükseldikten sonra kendini gösterdi ve 2014'te 5 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tuttu.Büyük beklentilerle gittiği ve "Hırvat Messi" olarak gösterildiği Katalan ekibinde beklentilerin bir hayli altında kalan Halilovic, önce Gijon'a kiralandı, ardından da 2016'da 5 milyon euro bonservis bedeliyle Hamburg'un yolunu tuttu.Bundesliga'da da kendini gösteremeyen yıldız adayı, 2016/17'de Las Palmas'a kiralandı, geçen sezon başında da bedelsiz olarak Milan'a 3 yıllık imza attı.Gattuso'nun tercih ettiği ismler arasında yer alamayan 22 yaşındaki oyuncu, Milan'da bu sezon sadece 3 maçta 60 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı.