Beşiktaş, İsveç'ten yıldız avı peşinde

Yeni sezonda kadrosunu önemli ölçüde değiştirecek olan Beşiktaş, İsveçli Sebastian Nanasi'yi gündemine aldı. Malmö'de forma giyen 19 yaşındaki sol kanadın kulübüyle temas kuran yönetim Nanasi'nin maliyetini sordu. Genç futbolcu, hücumun farklı bölgelerinde de görev alabiliyor.Malmö kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden on numara oyuncusu bu sezon 8 maçta sahaya çıktı ve 435 dakika sahada kaldı.Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç oyuncu on numara mevkisinin dışında sol kanat ve forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1,78 boyundaki Nanasi, İsveç Milli Takımı'nın U16, U17, U20 ve U21 formalarını da giydi.