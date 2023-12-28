Beşiktaş, istikrar sağlayamadı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezonun ilk yarısında 5 hocanın görev yaptığı Beşiktaş, kadro istikrarını bir türlü bulamadı. 10 farklı oyuncunun gol attığı siyah beyazlıların sakatlıklar belini büktü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, istikrar sağlayamadı!
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28 Aralık 2023 11:14
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararı nedeniyle istikrar sağlanamadı.

Sezonun geride kalan bölümünde Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe yönetiminde maçlara çıkan siyah-beyazlı ekip, istediği performansı sergileyemedi.

Ligde ilk 17 haftalık periyotta toplam 26 futbolcunun forma giydiği Beşiktaş'ta teknik adamlar, çok sayıda oyuncunun sakatlanması ve Aboubakar, Bailly, Onana, Ghezzal ve Rosier'nin kadro dışı bırakılması sebebiyle ideal 11'i oluşturamadı.

EN İSTİKRARLI HADZIAHMETOVIC

Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki en istikrarlı futbolcusu forma giydiği 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan ve toplam 1146 dakika sahada kalan Hadziahmetovic oldu. Bosna Hersekli futbolcuyu 1105 dakikayla Salih Uçan, 1080 dakikayla Colley, 1058 dakikayla Onur Bulut ve 1050 dakika ile Mert Günok takip etti. 




 
 

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