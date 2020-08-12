Beşiktaş istedi, Malatya'yı seçti

Malatyaspor'un yeni transferi Christian Cueva, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Yeni Malatyaspor ile imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Beşiktaş istedi, Malatya'yı seçti
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12 Ağustos 2020 16:43
Yeni Malatyaspor, Perulu Christian Cueva'yı Santos'tan kiralayarak kadrosuna kattı. Oyuncu ile ilgilenenler arasında Beşiktaş'ın da olduğu ortaya çıktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki on numara oyuncusu Beşiktaş'ın ilgisine rağmen, daha yüksek maaş teklifi yapan Yeni Malatyaspor ile imzalamayı tercih etti. 

Diego Maradona da oyuncuyu Gimnasia kulübüne transfer etmek istiyordu.

Christian Cueva kariyeri boyunca Rayo Vallecano, Sao Paulo, Krasnodar, Santos gibi kulüplerde forma giydi.



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