Beşiktaş istedi, Galatasaray'ın rakibi alıyor!

Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerden Luuk De Jong eski takımı PSV'ye yeniden imza atmak üzere..

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Beşiktaş istedi, Galatasaray'ın rakibi alıyor!
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18 Temmuz 2021 02:28
Sevilla ile yol ayrımında olan ve Beşiktaş'ın da ilgisi bulunan Luuk De Jong adım adım PSV'ye transfer oluyor.

2019'da PSV'den transfer olduğu Sevilla'da beklentilerin uzağında kalan Luuk De Jong'un yeniden PSV'ye dönmesi bekleniyor. 2 transfer dönemi önce Sevilla'ya 12 milyon euroya imza atan De Jong için 8 milyon euro teklif eden PSV'nin olumlu cevap aldığı belirtiliyor.

Anlaşmanın tamamlanması için prosedürlerin kaldığı ve önümüzdeki hafta içinde De Jong'un Hollanda'ya uçarak resmi imzayı atması bekleniyor.

Luuk De Jong La Liga kariyerinde 69 kez sahaya çıkmış ve 10 gol 2 asistlik performans ortaya koymuştu.


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