Beşiktaş istedi, Avrupa'da savaş çıktı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Mikayil Faye'ye Avrupa'nın birçok kulübü talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş istedi, Avrupa'da savaş çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2024 19:14
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Mikayil Faye için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fransa'dan Rennes ve Lille, Hollanda'dan ise PSV Eindhoven, Mikayil Faye için Barcelona'ya resmi teklifte bulundu.

Haberde, tekliflerin sonraki satıştan pay ve geri alma opsiyonu içerdiği ifade edilirken, Barcelon'nın Faye'nin geleceği için söz sahibi olmak istediği belirtildi.

Sol bekte de forma giyebilen sol ayaklı oyuncunun Barcelona ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery