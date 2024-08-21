Beşiktaş istedi, Avrupa'da savaş çıktı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Mikayil Faye için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fransa'dan Rennes ve Lille, Hollanda'dan ise PSV Eindhoven, Mikayil Faye için Barcelona'ya resmi teklifte bulundu.
Haberde, tekliflerin sonraki satıştan pay ve geri alma opsiyonu içerdiği ifade edilirken, Barcelon'nın Faye'nin geleceği için söz sahibi olmak istediği belirtildi.
Sol bekte de forma giyebilen sol ayaklı oyuncunun Barcelona ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fransa'dan Rennes ve Lille, Hollanda'dan ise PSV Eindhoven, Mikayil Faye için Barcelona'ya resmi teklifte bulundu.
Haberde, tekliflerin sonraki satıştan pay ve geri alma opsiyonu içerdiği ifade edilirken, Barcelon'nın Faye'nin geleceği için söz sahibi olmak istediği belirtildi.
Sol bekte de forma giyebilen sol ayaklı oyuncunun Barcelona ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
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