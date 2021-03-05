Beşiktaş istatistiklerde de Süper Lig'in zirvesinde!

Süper Lig'de haftayı kayıpsız geçerek bir maç eksiğiyle lider Galatasaray ile puanları eşitleyen Beşiktaş, çeşitli istatistiklerde de zirvede yer almayı başardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş istatistiklerde de Süper Lig'in zirvesinde!
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05 Mart 2021 10:12
Süper Lig'de son 15 maçta 12 galibiyetle alarak gözünü şampiyonluğa diken Beşiktaş oynadığı futbolun yanı sıra istatistiklerde de fark yaratıyor. 57 golle ligin en golcü takımı olan Kartal, deplasmanda da attığı 27 golle Fenerbahçe ile zirvede yer alıyor.

ADAM GEÇME VE ÇALIMDA İKİNCİ

Alanyaspor'un ardından %58.1 ile de topa en fazla hükmeden 2. takım konumunda bulunuyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri maç başına 11.8 adam geçme ve çalım atma ile de Trabzon'u takip ediyor. Açık ve akan oyunda 39 golle zirvede olan siyah beyazlılar kontrataktan attığı 5 golle de bu alanda birinci. Beşiktaş'ın ligde kaydettiği 57 gol 19 farklı oyuncudan gelirken bu isimlerin 3'ü devre arası başka takımlara gitti.



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