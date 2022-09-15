Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yaptığı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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14 Eylül 2022 21:03
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Aktivasyonla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip, pas çalışmaları sonrasında ayak tenisiyle günü tamamladı

Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına perşembe yapacağı idmanla devam edecek.

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