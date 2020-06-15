Beşiktaş, CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardı.



Ghanasoccer.net'te yer alan habere göre; 28 yaşındaki Ganalı oyuncu, CSKA Sofya ile biten sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.



Gyasi, son bir görüşme için perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşecek.



52 MAÇTA 16 GOLE DİREKT KATKI



28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi.



Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.



