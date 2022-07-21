İLK 11'İN ŞEKİLLENDİĞİ MAÇ OLACAK

SAMPDORIA MAÇI SEYİRCİLİ

BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak. Seyircili oynanacak bu mücadeleyle ilgili siyah-beyazlılardan açıklama geldi.Fransız teknik direktör Valerien Ismael, kamp döneminde bütün futbolcuları görmek istemişti. İspanya kadrosunu açıklayan siyah-beyazlılar, 11'in büyük ölçüde şekilleneceği Sampdoria maçını çok önemsiyor.Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki maç seyircileri oynanacak. Beşiktaş, Sampdoria maçının bilet fiyatlarını resmi sitesinden açıkladı. Bu maçta taraftar desteği de takımın yanında olacak.1. Kategori 490TL2. Kategori 460TL3. Kategori 400TL4. Kategori 370TL5. Kategori 320TL6. Kategori 230TL7. Kategori 130TL8. Kategori 120TLKapalı Üst 300TLVIP 100: 1650TLVIP 101 – 126: 1500TL