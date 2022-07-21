Beşiktaş, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak. Seyircili oynanacak bu mücadeleyle ilgili siyah-beyazlılardan açıklama geldi.
İLK 11'İN ŞEKİLLENDİĞİ MAÇ OLACAK
Fransız teknik direktör Valerien Ismael, kamp döneminde bütün futbolcuları görmek istemişti. İspanya kadrosunu açıklayan siyah-beyazlılar, 11'in büyük ölçüde şekilleneceği Sampdoria maçını çok önemsiyor.
SAMPDORIA MAÇI SEYİRCİLİ
Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki maç seyircileri oynanacak. Beşiktaş, Sampdoria maçının bilet fiyatlarını resmi sitesinden açıkladı. Bu maçta taraftar desteği de takımın yanında olacak.
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 490TL
2. Kategori 460TL
3. Kategori 400TL
4. Kategori 370TL
5. Kategori 320TL
6. Kategori 230TL
7. Kategori 130TL
8. Kategori 120TL
Kapalı Üst 300TL
VIP 100: 1650TL
VIP 101 – 126: 1500TL
İLK 11'İN ŞEKİLLENDİĞİ MAÇ OLACAK
Fransız teknik direktör Valerien Ismael, kamp döneminde bütün futbolcuları görmek istemişti. İspanya kadrosunu açıklayan siyah-beyazlılar, 11'in büyük ölçüde şekilleneceği Sampdoria maçını çok önemsiyor.
SAMPDORIA MAÇI SEYİRCİLİ
Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki maç seyircileri oynanacak. Beşiktaş, Sampdoria maçının bilet fiyatlarını resmi sitesinden açıkladı. Bu maçta taraftar desteği de takımın yanında olacak.
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 490TL
2. Kategori 460TL
3. Kategori 400TL
4. Kategori 370TL
5. Kategori 320TL
6. Kategori 230TL
7. Kategori 130TL
8. Kategori 120TL
Kapalı Üst 300TL
VIP 100: 1650TL
VIP 101 – 126: 1500TL
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