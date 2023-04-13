Beşiktaş, İspanya'da gündem oldu

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid ile oynadığı özel maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, İspanya'da gündem oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2023 18:51
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla düzenlenen, Beşiktaş'ın konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 yendiği hazırlık maçı, İspanyol basınında geniş yer buldu.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında düzenlenen yardım organizasyonunda İspanyol basını, maçın skorundan daha çok organizasyonun önemini manşetlerine taşıdı.

Marca gazetesi, "Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir." ifadelerini kullandı.

Mundo Deportivo ise "Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon, takdire şayandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sport gazetesi, "Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı." başlığını manşetine taşırken, AS ise "Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştı." bilgisini paylaştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery