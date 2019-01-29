  •  
    Moses: "Bu inanılmaz, böylesini hiç görmedim"
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Alper Potuk'a canlı yayında çok ilginç teklif!
  •  
    Galatasaray'a imza için gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    Benzia'dan tarihe geçen şut! 19. haftada ilk kez...

Beşiktaş, Islam Slimani'yi reddetti!

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Islam Sliman'i Beşiktaş'a önerildi. İşte detaylar...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Islam Slimani'yi reddetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2019 00:06
Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri yapmak için izin verilen Islam Slimani için sürpriz iddialar gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Adebayor'un takası için Başakşehir ile görüşmelerde bulunduğu Slimani için menajeri devreye girdi ve Cezayirli futbolcuyu Beşiktaş'a önerdi.

Slimani'nin menajerinden gelen teklifi reddeden Beşiktaş Yönetimi, "Forvete ihtiyacımız yok" dedi.

Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Slimani için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Cezayirli futbolcuya transfer görüşmesi yapması için izin verdiklerini açıklamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için