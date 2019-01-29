Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri yapmak için izin verilen Islam Slimani için sürpriz iddialar gelmeye devam ediyor.Fenerbahçe'nin Adebayor'un takası için Başakşehir ile görüşmelerde bulunduğu Slimani için menajeri devreye girdi ve Cezayirli futbolcuyu Beşiktaş'a önerdi.Slimani'nin menajerinden gelen teklifi reddeden Beşiktaş Yönetimi, "Forvete ihtiyacımız yok" dedi.Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Slimani için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Cezayirli futbolcuya transfer görüşmesi yapması için izin verdiklerini açıklamıştı.