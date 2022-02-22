Beşiktaş'ın zorlu fikstürü: 5 kritik maç!

Ligde çıkış arayan ve kupada yola devam etmek isteyen siyah beyazlıların önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Milli araya kadar 4'ü lig. 1'i kupada olmak üzere 5 kritik maça çıkacak olan Kartal art arda Başakşehir ve Galatasaray derbisi oynayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın zorlu fikstürü: 5 kritik maç!
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22 Şubat 2022 08:54
Üst üste 3 beraberlik aldıktan sonra galibiyet özlemini Altay karşısında sonlandıran Beşiktaş'ı milli maç arasına kadar zorlu bir süreç bekliyor.

Ligde Trabzonspor'un 22 puan gerisinde bulunan siyah beyazlılar A Milli Takım'ın play-off yarı finalinde 24 Mart'ta Portekiz ile oynayacağı mücadeleye kadar 4'ü Süper Lig'de, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 kritik maça çıkacak. Ligde cumartesi günü Sivas deplasmanına gidecek olan Kartal, Avrupa bileti ve sezonu kupa ile tamamlama hedefi içi büyük önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Mart'ta Kayserispor ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.

SIKINTIDAKİ GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Beşiktaş ardından art arda 2 derbiye çıkacak.

İlk rakip 7 Mart'ta Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir, ikincisi ise ligde sıkıntılar yaşayan ezeli rakip Galatasaray. İki büyük takımın Nef Stadı'ndaki randevusu 14 Mart'ta...

19 Mart'ta Hatay'ı konuk edecek Önder Karaveli ve öğrencileri milli aranın dönüşünde ise lider Trabzonspor deplasmanına gidecek.

ZORLU FİKSTÜR

26 Şubat: Sivasspor (D)
2 Mart: Kayserispor (ZTK)
7 Mart: Başakşehir
14 Mart: Galatasaray (D)
19 Mart: Hatayspor
1 Nisan: Trabzonspor (D)

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