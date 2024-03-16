Beşiktaş'ın yüzü basketbolda gülüyor!

Futbolda 2023-24 sezonunda umduğunu bulamayan Beşiktaş Kulübü, basketbolda ise hem kadınlarda hem de erkeklerde müthiş bir performansa imza atıyor.



Futbolda Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve son olarak takımın başına getirilen Fernando Santos kötü gidişi sonlandıramazken Süper Lig yarışında zirvenin 32 puan gerisinde kalan Kartal hem sezonu 3. bitirme hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürme mücadelesi veriyor.



KUPAYA SADECE 2 MAÇ KALDI



Potada ise Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Aziz Akkaya'nın başantrenörlüğünde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Dusan Alimpijevic yönetiminde Avrupa'da tarihi bir performansa imza atıyor. Dişi Kartallar FIBA EuroCup yarı finalinde İspanyol rakibi Spar Girona'yı ilk maçta olduğu gibi deplasmanda da yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.



Şimdi siyah beyazlılar 3 Nisan'da İstanbul'da 10 Nisan'da da İngiltere'de oynanacak maçta London Lions'u saf dışı bırakırsa kulübe kadın basketbolda ilk Avrupa kupasını kazandıracak.



12 YIL SONRA YENİDEN FIRSAT GELDİ



Erkeklerde ise Kartal bu sezon grupta oynadığı 2 maçta da kaybettiği Hapoel Tel Aviv'e karşı çeyrek finalde müthiş bir geri dönüşe imza attı. Devreyi 18, 3. çeyreği 8 sayı farklı geride tamamlayan temsilcimiz salondan 94-89 galip gelerek BKT EuroCup yarı finalinde Mincidelice JL Bourg ile eşleşti.



Beşiktaş seride 2 maçı kazanması durumunda finalde Paris Basketbol-London Lions eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Siyah beyazlılar finale kalıp kupayı alırsa 2011- 12'deki FIBA EuroChallenge zaferinden sonra Avrupa'da 2. şampiyonluğuna ulaşacak.





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