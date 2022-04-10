Beşiktaş'ın yüzü 4 maç sonra güldü

Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek 4 maçlık aranın ardından galibiyete uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yüzü 4 maç sonra güldü
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10 Nisan 2022 00:11
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor galibiyiyle ligde 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı takım, sonraki 4 maçta Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) ile berabere kalırken, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, evinde ise 2 maç sonra kazanma başarısı gösterdi. İç sahada Altay'ı 1-0 yendikten sonra Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, bu şanssızlığını Aytemiz Alanyaspor karşısında sonlandırdı.

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