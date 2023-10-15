Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Chamberlain

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine kattığı Alex Oxlade-Chamberlain, performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Chamberlain
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15 Ekim 2023 11:29
Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine kattığı Alex Oxlade- Chamberlain, performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain'in de forma girmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor.

Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı. 



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