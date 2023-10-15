Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Chamberlain

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine kattığı Alex Oxlade- Chamberlain, performansını her geçen gün artırmaya devam ediyor.
Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain'in de forma girmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor.
Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
Milli maçlar dolayısıyla verilen arada Alex Oxlade-Chamberlain'in de forma girmesi bekleniyor. Orta saha oyuncusu, bu süreçte fiziksel eksiklerini gidermeyi hedefliyor.
Burak Yılmaz, İstanbulspor maçında Oxlade-Chamberlain'i 90 dakika oyunda tutarak oyuncusuna güvendiğini göstermişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.