Beşiktaş'ın yıldızına 'like' isyanı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N'Sakala sosyal medyadan yaptığı hareketle taraftarlar tarafından tepki gördü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın yıldızına 'like' isyanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2021 10:19
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta taraftarlar, tecrübeli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, mücadelenin ardından yaptığı paylaşımda, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz! Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Sarı'nın bu paylaşımını, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N'Sakala beğendi.

N'Sakala'nın bu beğenisine taraftarlar sert tepki gösterirken, bazı gruplar N'Sakala'nın kadro dışı bırakılması görüşünü savundu.

Öte yandan Kongolu futbolcu geçtiğimiz günlerde de "Ljajic'i özledim" paylaşımı yapmış ve yine Beşiktaş taraftarları tepki göstermişti.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.