Beşiktaş'ın yıldızı derbide yok

Beşiktaş, milli ara sonrası deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar'da sakatlık problemi olan yıldız oyuncu Salih Uçan'ın durumu da merak ediliyordu.
SALİH UÇAN'IN YETİŞMESİ ZOR
Daha önce gelen haberlere göre 29 yaşındaki futbolcunun, derbiye yetişmesi bekleniyordu.
Ancak son yapılan tetkiklerin ardından deneyimli orta saha oyuncusunun, Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Salih Uçan, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
SALİH UÇAN'IN YETİŞMESİ ZOR
Daha önce gelen haberlere göre 29 yaşındaki futbolcunun, derbiye yetişmesi bekleniyordu.
Ancak son yapılan tetkiklerin ardından deneyimli orta saha oyuncusunun, Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Salih Uçan, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.