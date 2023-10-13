Beşiktaş'ın yıldızı derbide yok

Milli ara sonrası deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a kötü haber geldi. Yıldız oyuncu Salih Uçan'ın zorlu derbide oynamasının zor olduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın yıldızı derbide yok
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13 Ekim 2023 09:04
Beşiktaş, milli ara sonrası deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar'da sakatlık problemi olan yıldız oyuncu Salih Uçan'ın durumu da merak ediliyordu.

SALİH UÇAN'IN YETİŞMESİ ZOR

Daha önce gelen haberlere göre 29 yaşındaki futbolcunun, derbiye yetişmesi bekleniyordu.

Ancak son yapılan tetkiklerin ardından deneyimli orta saha oyuncusunun, Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu bildirildi.

SEZON PERFORMANSI 

Salih Uçan, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. 



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