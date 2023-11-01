Beşiktaş'ın yıldız ismi gözden düştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş döneminde oyun sistemine uymadığı için forma verilmeyen ve 'sakatım' diyerek idmanlara çıkmayan Ante Rebic sorun olmaya devam ediyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yıldız ismi gözden düştü
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01 Kasım 2023 09:44
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Şenol Güneş döneminde oyun sistemine uymadığı için fazla forma şansı yakalayamayan Ante Rebic, siyah-beyazlı ekibe sorun olmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz'a yardımcı olarak gelen Hari Vukas'ın uzun uzun görüştüğü Hırvat oyuncu verdiği tüm sözlere rağmen iyileşmedi.

İdmanlardaki boş vermiş ve sürekli sakatlığını bahane ederek rahatsızlık veren tavırları Beşiktaş'ta sabırları taşırdı. Takımın kötü gidişine dur demek isteyen Burak Yılmaz'ın, Rebic'i Antalya maçı kadrosuna alması beklenmiyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmaya çıkan Rebic, herhangi bir gol katkısında bulunamadı. Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 



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