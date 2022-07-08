Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'nin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Futbolcu, siyah-beyazlıların kampına bugün itibarıyla katılmış olacak.



EŞYALARINI ALMAK İÇİN GİTMİŞTİ



Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda transfer edilen Wout Weghorst, eşyalarını almak için ülkesine gitmişti. Sağlık kontrolünden geçen futbolcu, yeni takımına katılmış olacak.



BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ



Beşiktaş'a büyük katkılar vermesi beklenen 29 yaşındaki futbolcu için Burnley ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek. Futbolcu için ise 2.8 milyon Euro garanti ücret ve ayrıca 200 bin Euro performans primi ödenecek.







