Beşiktaş'ın yeni yıldızı Onana'yı anlattı! 'Bir savaşçı'

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği isimlerden biri olan Jean Onana imzayı attı ve bu sezon Siyah Beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.
ONANA'YI ANLATTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana'nın menajeri Igor Campedelli, Kamerunlu futbolcuyu anlatırken çok önemli ifadeler kullandı.
Yıldız oyuncunun karakterinden ve kişisel özelliklerinden bahseden Campedelli, çok önemli ipuçları verdi.
HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYOR
Campedelli, "Beşiktaş, ligin bitmesinin ardından bizimle ilk teması kurdu. Onana, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası çok heyecanlandı. Beşiktaş büyük bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Türkiye Ligi, Fransa Ligi kadar cazip bir lig değil ancak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve Onana, kararından dolayı çok memnun. Onana, fiziksel gücü yüksek bir oyuncu. Ancak hızlı da bir isim. Bu bakımdan özel bir futbolcu. Savaşmayı, kazanmayı seven bir oyuncu. O bir kazanan. Her şeyi kazanmak istiyor. Orta sahada Beşiktaş'ın en önemli gücü olacak" dedi.
'AFRİKA KUPASI'NA DEĞİL, BEŞİKTAŞ'A ODAKLI!'
Onana'nın temsilcisi, "Geçen sezon Süper Lig'den kulüplerin Onana'ya ilgisi vardı. Bu sezon Beşiktaş dışında başka bir resmi teklif almamıştık. Onana, oynamaya hazır. Sağlık kontrolü ve testlerde güçlü bir oyuncu olduğu net şekilde ortaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Kamerun milli takım teknik direktörü karar verecek. Ancak Onana'nın şu andaki tüm motivasyonu ve odağı sadece Beşiktaş'ın başarısı üzerine..." ifadelerini kullandı.
ONANA'YI ANLATTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana'nın menajeri Igor Campedelli, Kamerunlu futbolcuyu anlatırken çok önemli ifadeler kullandı.
Yıldız oyuncunun karakterinden ve kişisel özelliklerinden bahseden Campedelli, çok önemli ipuçları verdi.
HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYOR
Campedelli, "Beşiktaş, ligin bitmesinin ardından bizimle ilk teması kurdu. Onana, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası çok heyecanlandı. Beşiktaş büyük bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Türkiye Ligi, Fransa Ligi kadar cazip bir lig değil ancak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve Onana, kararından dolayı çok memnun. Onana, fiziksel gücü yüksek bir oyuncu. Ancak hızlı da bir isim. Bu bakımdan özel bir futbolcu. Savaşmayı, kazanmayı seven bir oyuncu. O bir kazanan. Her şeyi kazanmak istiyor. Orta sahada Beşiktaş'ın en önemli gücü olacak" dedi.
'AFRİKA KUPASI'NA DEĞİL, BEŞİKTAŞ'A ODAKLI!'
Onana'nın temsilcisi, "Geçen sezon Süper Lig'den kulüplerin Onana'ya ilgisi vardı. Bu sezon Beşiktaş dışında başka bir resmi teklif almamıştık. Onana, oynamaya hazır. Sağlık kontrolü ve testlerde güçlü bir oyuncu olduğu net şekilde ortaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Kamerun milli takım teknik direktörü karar verecek. Ancak Onana'nın şu andaki tüm motivasyonu ve odağı sadece Beşiktaş'ın başarısı üzerine..." ifadelerini kullandı.