Beşiktaş'ın yeni transferi Rebic şimdiden takıma alıştı

Beşiktaş formayla dün akşam ikinci idmanına çıkan yeni transfer Ante Rebic, şimdiden yeni takım arkadaşlarıyla kaynaştı. 29 yaşındaki Hırvat hücumcu, antrenmanlarda fit görüntüsüyle de dikkat çekti.
Tecrübeli futbolcu imza sonrası ilk açıklamasında, ''Beşiktaş'a şampiyonluk için geldim. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum'' demişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 karşılaşmaya çıkan Rebic 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
Tecrübeli futbolcu imza sonrası ilk açıklamasında, ''Beşiktaş'a şampiyonluk için geldim. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum'' demişti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 karşılaşmaya çıkan Rebic 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.