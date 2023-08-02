Beşiktaş'ın yeni transferi Rebic şimdiden takıma alıştı

Beşiktaş'ta ikinci idmanına çıkan yeni transfer Ante Rebic, şimdiden takıma uyum sağladığını gösterdi. Hırvat oyuncu, iyi fiziğiyle de göze çarptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ın yeni transferi Rebic şimdiden takıma alıştı
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02 Ağustos 2023 09:36
Beşiktaş formayla dün akşam ikinci idmanına çıkan yeni transfer Ante Rebic, şimdiden yeni takım arkadaşlarıyla kaynaştı. 29 yaşındaki Hırvat hücumcu, antrenmanlarda fit görüntüsüyle de dikkat çekti.



Tecrübeli futbolcu imza sonrası ilk açıklamasında, ''Beşiktaş'a şampiyonluk için geldim. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum'' demişti.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 karşılaşmaya çıkan Rebic 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. 

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