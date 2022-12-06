Beşiktaş'ın yeni transferi; Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerleği için sağlık heyetinin de raporu doğrultusunda Antalya kampına götürüldü.



Deneyimli oyuncu ABD'de ameliyat olmuş ve ardından İstanbul'a gelerek tedavisini kulüp denetiminde sürdürmüştü. Şubat ayından önce dönmesi beklenmeyen 30 yaşındaki oyuncu, kamp boyunca kulüp doktorları ile fizyoterapistler denetiminde olacak.



"YENİ TRANSFER"



Öte yandan, taraftarlar da Ghezzal'ın kampa katıldığı fotoğrafın kulübün sosyal medya hesabından paylaşılması sonrası, "Bizim yeni transferimiz Rachid Ghezzal" denildi.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 resmi maça çıkan Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.





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