Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi

kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperigeldi.Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ileveile anlaşmaya vardı.Beşiktaş, bu transfer için Southampton ile ortak kulüp sahibi olan Göztepe'ye bir oyuncu gönderecek.Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.