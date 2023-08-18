Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı. Başarılı oyuncu İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2023 00:24
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 01:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi: Bakhtiyar Zaynutdinov

Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.

ZAYNUTDINOV KİMDİR?

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇA ÇIKTI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 






 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery