Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, büyük bir hızla eski formuna kavuşuyor. Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan kurtulamayan 31 yaşındaki futbolcu, birkaç maç sonra tam kapasiteyle oynayabilecek duruma gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 11:43
Özellikle Beşiktaş formasını ilk kez giydiği 2020- 21 sezonunda fırtına gibi esen Rachid Ghezzal, kazanılan son şampiyonlukta önemli işler yapmıştı. Ancak geçen yıl sakatlıklarla boğuşan yıldız futbolcu, takıma hiçbir katkı sağlayamadı.

Şenol Güneş, yeni sezon öncesi onu en büyük kozlarından biri olarak görse de 31 yaşındaki oyuncu, temmuz ayında yeniden sakatlık yaşadı. Bu kez acele etmeden sabırla bekleyen Ghezzal, hem çalışmalarına hem de tedavisine büyük özen gösterdi.

TRABZON DEPLASMANINDA YEDEK SOYUNACAK

Kontrollü bir şekilde dönüşe hazırlanan tecrübeli futbolcunun, yaz döneminde sakatlanmadan önceki durumundan daha güçlü olduğu kaydedildi. Sivasspor maçında 3 dakika görev alan Ghezzal'ın, Trabzonspor deplasmanında da yedek soyunacağı ve gidişata göre sonradan oyuna gireceği belirtildi. Ghezzal'ı yeni transfer olarak gören Güneş'in, talebesinin aldığı süreleri yavaş yavaş artırarak maç ritmini bulmasını istediği öğrenildi. 



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery