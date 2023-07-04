Beşiktaş'ın yeni transferi: Ghezzal

Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal, sahalara geri döndü.
Geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geri planda kalan Ghezzal, yeni sezon hazırlıklarına katıldı.
HEDEF 50 MAÇ
Cezayirli oyuncu, yeni sezonda yaklaşık 50 maça çıkacak Beşiktaş'ta yeni transfer etkisi yaratmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı yalnızca 11 maçta forma giyebilen Ghezzal gelecek sezon tam performansla dönmek için çalışmalarını sıklaştırdı.
Geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geri planda kalan Ghezzal, yeni sezon hazırlıklarına katıldı.
HEDEF 50 MAÇ
Cezayirli oyuncu, yeni sezonda yaklaşık 50 maça çıkacak Beşiktaş'ta yeni transfer etkisi yaratmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı yalnızca 11 maçta forma giyebilen Ghezzal gelecek sezon tam performansla dönmek için çalışmalarını sıklaştırdı.