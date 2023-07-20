Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ganalı savunmacı Daniel Amartey İstanbul'a geliyor.
Siyah beyazlıların uzun süredir pazarlıklarını yürüttüğü Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.
Siyah beyazlıların uzun süredir pazarlıklarını yürüttüğü Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.