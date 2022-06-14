Beşiktaş'ın yeni stoperi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni stoperi Romain Saiss, İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinde pürüz çıkmaması durumunda resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın yeni stoperi İstanbul'da!
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14 Haziran 2022 23:03
Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimindeki ilk transferini gerçekleştiriyor.

Siyah-beyazlıların uzun süredir görüşme halinde olduğu stoper Romain Saiss İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinde pürüz çıkmaması durumunda resmi sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak Faslı futbolcu, siyah-beyazlılardan senelik 1.5 milyon euro maaş alacak.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferin detaylarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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