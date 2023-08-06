Beşiktaş'ın yeni sponsoru belli oluyor! Görüşmeler başladı

Beşiktaş, stat sponsoru konusunda görüşmelerini sürdürürken Siyah-Beyazlı ekibin Rus firmasıyla temaslarını sıklaştırdığı ve en kısa sürede bu konuyu çözeceği aktarılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni sponsoru belli oluyor! Görüşmeler başladı
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06 Ağustos 2023 09:59
Beşiktaş, stat sponsoru konusunda görüşmelerini sürdürürken Siyah-Beyazlı ekibin Rus firmasıyla temaslarını sıklaştırdığı ve en kısa sürede bu konuyu çözeceği ifade ediliyor.

Stat sponsoru için Rus firması ile yapılan görüşmeler, bu ülkede Vagner güçlerinin isyan çıkarması sonrası, askıya alınmıştı.

Olayların kısa sürede anlaşma ile sonuçlanıp normalleşmeye dönülmesi üzerine yeniden temas kuruldu. Beşiktaş, sponsor konusunu kısa sürede sonuçlandırmak istiyor

 

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