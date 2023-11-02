Beşiktaş'ın yeni sorunu: Deplasman

Beşiktaş bir sonraki karşılaşmasında zorlu Antalyaspor deplasmanına giderken hem deplasmanlarda kötü bir performans sergiliyor hem de birçok eksik ile mücadele edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni sorunu: Deplasman
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02 Kasım 2023 10:40
Son maçında savunmadaki çok sayıda eksiğe rağmen sahasındaki Gaziantep FK sınavını kazanıp az da olsa moral bulan Beşiktaş'ta şimdi Antalya sıkıntısı baş gösterdi.

PERFORMANS İÇ AÇICI DEĞİL

Hala çok sayıda sakat oyuncusu olan siyah beyazlılarda bu kez mücadelenin deplasmanda oynanacak olmasının soru işareti var. Çünkü Kartal'ın bu sezonki dış saha karnesi iç açıcı değil.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti; 6 puan çıkarıp kötü bir performans gösterdi. Eksiklerin fazlalığı ve bir de dış sahadaki düşük form grafiği camiayı yine düşündürüyor.

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