Beşiktaş'ın yeni sorunu: Deplasman

Son maçında savunmadaki çok sayıda eksiğe rağmen sahasındaki Gaziantep FK sınavını kazanıp az da olsa moral bulan Beşiktaş'ta şimdi Antalya sıkıntısı baş gösterdi.
PERFORMANS İÇ AÇICI DEĞİL
Hala çok sayıda sakat oyuncusu olan siyah beyazlılarda bu kez mücadelenin deplasmanda oynanacak olmasının soru işareti var. Çünkü Kartal'ın bu sezonki dış saha karnesi iç açıcı değil.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti; 6 puan çıkarıp kötü bir performans gösterdi. Eksiklerin fazlalığı ve bir de dış sahadaki düşük form grafiği camiayı yine düşündürüyor.
PERFORMANS İÇ AÇICI DEĞİL
Hala çok sayıda sakat oyuncusu olan siyah beyazlılarda bu kez mücadelenin deplasmanda oynanacak olmasının soru işareti var. Çünkü Kartal'ın bu sezonki dış saha karnesi iç açıcı değil.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti; 6 puan çıkarıp kötü bir performans gösterdi. Eksiklerin fazlalığı ve bir de dış sahadaki düşük form grafiği camiayı yine düşündürüyor.