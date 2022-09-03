Beşiktaş'ın yeni sol kanadı İngiltere'den

Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna katmak için girişimde bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni sol kanadı İngiltere'den
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03 Eylül 2022 22:57
Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol kanat için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını yeniden İngiltere Premier Lig'e çevirdi. 
 
Teknik direktör Valerin Ismael ile görüşen Beşiktaş yönetimi, sol kanat için 3 isim belirledi. Bunlardan birinin, Southampton forması giyen Nathan Redmond olduğu ortaya çıktı. 
 
Bir an önce takviye yapmak isteyen Beşiktaş, A Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Nathan Redmond için Southampton ile görüşmelere başladı.
 
Southampton'da geçen sezon 27 lig maçına çıkan ve 1831 dakika forma giyen Nathan Redmond, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 
 
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