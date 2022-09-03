Beşiktaş'ın yeni sol kanadı İngiltere'den

Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol kanat için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını yeniden İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Teknik direktör Valerin Ismael ile görüşen Beşiktaş yönetimi, sol kanat için 3 isim belirledi. Bunlardan birinin, Southampton forması giyen Nathan Redmond olduğu ortaya çıktı.

Bir an önce takviye yapmak isteyen Beşiktaş, A Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Nathan Redmond için Southampton ile görüşmelere başladı.

Southampton'da geçen sezon 27 lig maçına çıkan ve 1831 dakika forma giyen Nathan Redmond, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.