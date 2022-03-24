Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 23:38
Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çeverildi. Siyah beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, 23:30 sularında İstanbul'a geldi.

İsmael, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve ardından imzayı atacak.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi.

Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.