Beşiktaş'ın yeni hedefi Henry Onyekuru

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın başında olduğu transfer harekâtında listedeki isimlerin bazılarıyla önemli yol alındı. Bunlardan biri de Henry Onyekuru...



Daha önce üç farklı dönemde Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız şu anda Yunanistan'da Olimpiakos için ter döküyor. Onyekuru'nun menajeriyle bir süre önce yapılan görüşmelerde "Bekleyin" cevabı alınmıştı.



YILLIK 1,5 MİLYON EURO



Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni görüşmede Onyekuru'nun, Beşiktaş formasını giyebileceği belirtildi. Galatasaray'da son olarak forma giydiği yarım sezonda 750 bin dolar ücret alan 25 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon euro yıllık ücret önerildi.



Başakşehir'in de istediği Onyekuru için şu anda Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretten fazlasını teklif eden olmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Gedson'dan sonra bir başka eski Galatasaraylı daha Kartal olacak.





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