Beşiktaş'ın yeni golcü gözdesi Weghorst

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Hollandalı santrafor Wout Weghorst ile ilgilendiği iddia edildi.TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlıların Burnley'de geçtiğimiz sezonu tamamlayan Hollandalı golcü için resmi temasların başladığını duyurdu. 1,97 boyunda ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Weghorst için kiralama formülünün görüşüldüğü kaydedildi.Sezona Wolfsburg'da başlayan Weghorst Bundesliga da geçtiğimiz sezon çıktığı 18 maçta 6 gol 1 asist üretmişti. Ocak ayında 14 milyon euroya Burnley'e imza atan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu İngiliz ekibinin formasını 20 kez giyerken 2 gol 3 asist üretti.Öte yandan Weghorst, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.