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16 Temmuz
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Beşiktaş'ın Wolfsberger maçı 11'i belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak.

calendar 16 Temmuz 2025 07:40 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025 18:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Wolfsberger maçı 11'i belli oldu!
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Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında 16 Temmuz Çarşamba günü (bugün) Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.


Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU



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