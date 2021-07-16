Beşiktaş'ın Willian Jose transferinde rakamlar belli oldu!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.



Siyah beyazlı yönetim, golcü transferi için listesinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.



Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri de bonservisi Real Sociedad'da bulunan Willian Jose…



REAL SOCIEDAD, 6 MİLYON EURO İSTİYOR



İspanyol kulübü, Willian Jose için 6 milyon Euro isterken bunu yıllık 1,5 milyon Euro'dan 4 taksitle ödeme teklifinde bulundu.



WILLIAN JOSE'DAN 2,5 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ



Brezilyalı santrforun da Beşiktaş'tan istediği maaş talebi belli oldu.29 yaşındaki golcü oyuncunun 2,5 milyon Euro maaş ve bonuslar istediği öğrenildi.



