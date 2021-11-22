Beşiktaş'ın Welinton'la yüzü gülmedi

Beşiktaş, Welinton'un 11'de başladığı son 7 maçta 7 mağlubiyet aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Welinton'la yüzü gülmedi
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22 Kasım 2021 13:21
Welinton
Welinton
Beşiktaş
Beşiktaş, hücumun yanı sıra savunmada da beklentilerin uzağında kalınca düşüş kaçınılmaz oldu.

Son 9 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyah beyazlı ekip, 1.7 gol yeme ortalamasıyla karşı karşıya kaldı.

Vida, Welinton, Necip, Montero, Serdar Saatçı ve Mehmet Topal'ın görev yaptığı stoper mevkii, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Alanya maçında ilk golde hatası olan Welinton'un görev yaptığı karşılaşmalarda Beşiktaş'ın yüzü gülmedi. Siyah beyazlılar, Brezilyalı'nın 11'de başladığı son 7 maçta 7 mağlubiyet aldı. 

 

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