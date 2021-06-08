Beşiktaş'ın Valentin Rosier için yeni teklifi

Beşiktaş'ın geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Valentin Rosier'in, takımda tutulması için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.Yönetici Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Fransız sağ bekin menajerini İstanbul'a davet etmiş, "Kalmak istiyoruz" yanıtını alınca da Portekiz kulübü ile pazarlıklar sıklaşmıştı.İlk etapta 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanında 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, son olarak bir sonraki satıştan %15 pay içeren bir maddeyi de ekledi.Sporting'in sadece payın oranını ve satın alma opsiyonunu artırmaya çalıştığı belirtildi.Beşiktaş'ta geçirdiği harika sezonun ardından verdiği her röportajda, "Türkiye'de kalmak istiyorum" diyen Valentin Rosier, Fransız kulübü St. Etienne'den gelen teklifi reddetmişti. Yıldız sağ bek son olarak Rus devi CSKA'nın menajerler aracılığıyla yaptığı çağrıya da olumsuz yanıt verdi.