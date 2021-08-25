Beşiktaş'ın Umut Meraş teklifi

Beşiktaş'ın milli futbolcu Umut Meraş için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın Umut Meraş teklifi
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25 Ağustos 2021 20:25
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayladığı Umut Meraş transferi için görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki milli sol bek için Fransız ekibi Le Havre'ye 1 milyon euroluk teklif yaptı.

Le Havre ise ilk olarak Beşiktaş'tan 1,4 milyon euro istediğini açıkladı. Beşiktaş ve Le Havre pazarlıkların sürdüğü, kısa bir süre içerisinde anlaşmanın olabileceği ortaya çıktı.

Öte yandan Beşiktaşlı yöneticiler, Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Umut Meraş'a yıllık 800 bin euro maaş ve ek olarak bonus ödemesi yapacak.

Beşiktaş, Umut Meraş transferinde görüşmeleri sıklaştırtırırken yeni haftaya kadar bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.


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