Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Nathan Redmond gollerine dün Ümraniyespor karşısında da devam etti.İngiliz futbolcu bu sezon siyah beyazlı takımda iki farklı performansa imza attı.İlk 17 karşılaşmada skor yönünden takıma fazla katkısı olmayan Redmond 1 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Ancak siyah beyazlı futbolcu son 5 haftada adeta coştu. 3-1'lik İstanbulspor, 4-2'lik Fenerbahçe ve 3-1'lik Giresunspor maçında birer gol attıktan sonra Trabzınspor maçını boş geçen Redmond dün de fileleri havalandırdı.Fenerbahçe derbisinde ayrıca 3 asist yapan Beşiktaşlı futbolcu son 5 karşılaşmada 4 gol 3 asistle oynadı.Bu sezon siyah beyazlı forma altında 5 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Redmond, toplamda 10 gole katkı verdi.Beşiktaş, İngiliz starın gol ya da asist katksısı verdiği 7 karşılaşmayı da kazandı.