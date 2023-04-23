Beşiktaş'ın uğurlu golcüsü Redmond

Ümraniyesopor karşılaşmasını da boş geçmeyen ve son 5 maçta 4 kez fileleri havalandıran Nathan Redmond'un gol ve asist katkısı yaptığı 7 müsabakada Beşiktaş 7 galibiyet aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın uğurlu golcüsü Redmond
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23 Nisan 2023 14:19
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Nathan Redmond gollerine dün Ümraniyespor karşısında da devam etti.

İngiliz futbolcu bu sezon siyah beyazlı takımda iki farklı performansa imza attı.

SON 5 HAFTADA COŞTU

İlk 17 karşılaşmada skor yönünden takıma fazla katkısı olmayan Redmond 1 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Ancak siyah beyazlı futbolcu son 5 haftada adeta coştu. 3-1'lik İstanbulspor, 4-2'lik Fenerbahçe ve 3-1'lik Giresunspor maçında birer gol attıktan sonra Trabzınspor maçını boş geçen Redmond dün de fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinde ayrıca 3 asist yapan Beşiktaşlı futbolcu son 5 karşılaşmada 4 gol 3 asistle oynadı.

10 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon siyah beyazlı forma altında 5 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Redmond, toplamda 10 gole katkı verdi.

Beşiktaş, İngiliz starın gol ya da asist katksısı verdiği 7 karşılaşmayı da kazandı. 

 
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