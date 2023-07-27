Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik!

UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kadroda değişiklik yaşandı.
Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.
Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün ise kadroya dahil edilen isimler oldu.
Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;
Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Oğuzhan Akgün
Emirhan Delibaş
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar
Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.
Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün ise kadroya dahil edilen isimler oldu.
Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;
Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Oğuzhan Akgün
Emirhan Delibaş
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar