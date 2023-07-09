Beşiktaş'ın transferinde pürüz!

Beşiktaş'ın Brentford'dan kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu transferinde pürüz çıktı. Siyah-beyazlılar, oyuncu tarafı ile maaş konusunda henüz anlaşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın transferinde pürüz!
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09 Temmuz 2023 16:46
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde maaş engeline takıldı.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazılar, milli oyuncunun kulübü Brentford ile transfer için anlaşma sağladı.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA YOK

Ancak Beşiktaş, oyuncu tarafı ile yaptığı görüşmelerde henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için görüşmelerine devam ediyor.

BRENTFORD İLE YAPILAN ANLAŞMA

Beşiktaş, Halil için Brentford'a bonservis bedeli ödemeyecek. Ancak siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 25 pay ve başarı bonusu olarak 500 bin euro verecek.

Siyah-beyazlıların, milli oyuncuyla maaş konusunda anlaşması durumunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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