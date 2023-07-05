Beşiktaş'ın transferdeki gizli hedefi: Norveçli Talisca

Beşiktaş'ın transferde sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı.
Sol kanada takviye arayışlarında olan siyah beyazlılar, Kristoffer Velde'yle anlaşma aşamasına geldi. Polonya'da Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki Norveçli oyuncu Şenol Güneş'i de oldukça büyüledi.
Genç yıldızın analiz videolarını izleyen tecrübeli teknik adam oldukça heyecanlandı. Kartal'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ya benzettiği oyuncunun transferinin bir an önce gerçekleşmesini istedi.
KARTAL BİR ADIM ÖNDE
Velde'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildi. Yıldız oyuncu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakarken kulübü Lech Poznan işi yokuşa sürüyor.
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Velde'den yüksek bonservis geliri bekleyen Polonya temsilcisinin yetkilileri, başka kulüplerin ilgisini kullanıyor.
Velde'ye Bundesliga ve Fransa'dan taliplerin olmasına rağmen şu anda Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı.
LECH POZNAN'IN İSTEĞİ: 7 MİLYON EURO
Norveç'in orta sıra takımlarından Haugesund'da forma giydiği dönemde Lech Poznan'ın keşfettiği Velde, 2021-22 sezonunun devre arasında 1.1 milyon euro karşılığında Polonya'nın yolunu tutmuştu.
Velde için Lech Poznan'ın 7 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
TAM KARTAL'IN İHTİYACI
Birçok kulübün radarında olduğu belirtilen 23 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkat çekilmişti. Lech Poznan ile 2022-23'te bütün kulvarlarda 48 maça çıkan oyuncu 16 gol 7 asistlik katkı verdi.
Sol kanada takviye arayışlarında olan siyah beyazlılar, Kristoffer Velde'yle anlaşma aşamasına geldi. Polonya'da Lech Poznan forması giyen 23 yaşındaki Norveçli oyuncu Şenol Güneş'i de oldukça büyüledi.
Genç yıldızın analiz videolarını izleyen tecrübeli teknik adam oldukça heyecanlandı. Kartal'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ya benzettiği oyuncunun transferinin bir an önce gerçekleşmesini istedi.
KARTAL BİR ADIM ÖNDE
Velde'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildi. Yıldız oyuncu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakarken kulübü Lech Poznan işi yokuşa sürüyor.
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Velde'den yüksek bonservis geliri bekleyen Polonya temsilcisinin yetkilileri, başka kulüplerin ilgisini kullanıyor.
Velde'ye Bundesliga ve Fransa'dan taliplerin olmasına rağmen şu anda Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı.
LECH POZNAN'IN İSTEĞİ: 7 MİLYON EURO
Norveç'in orta sıra takımlarından Haugesund'da forma giydiği dönemde Lech Poznan'ın keşfettiği Velde, 2021-22 sezonunun devre arasında 1.1 milyon euro karşılığında Polonya'nın yolunu tutmuştu.
Velde için Lech Poznan'ın 7 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
TAM KARTAL'IN İHTİYACI
Birçok kulübün radarında olduğu belirtilen 23 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkat çekilmişti. Lech Poznan ile 2022-23'te bütün kulvarlarda 48 maça çıkan oyuncu 16 gol 7 asistlik katkı verdi.