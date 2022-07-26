BEŞİKTAŞ İRTİBATA GEÇTİ

MALİYET HESABI YAPILACAK

LEEDS DE SICAK BAKIYOR

ISMAEL OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Altyapısından yetiştirdiği Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a satan Beşiktaş, bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, alternatifler üzerinde çalışırken iki futbolcu öne çıkıyor. Bu futbolcular Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl ve Al Ahli'den Ezgjan Alioski.Yönetim iki oyuncu için de kulüpleriyle irtibata geçti. Beşiktaş'ta Makedon oyuncu favori durumda. Ancak Alioski, geçen sezon Galatasaray'ın bu sezon da Trabzonspor'un gündemine gelmiş fakat; maliyeti nedeniyle vazgeçilmişti.Siyah-Beyazlı yönetimin de önceliği bu yönde olacak. Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerden çıkacak sonuca göre hareket edilecek. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre de Beşiktaş, Ezgjan Alioski'yle ilk teması gerçekleştirdi. Somut bir sonuç henüz alınmış değil.İngilizler, Leeds United Menajeri Marsch'ın da Ezgjan Alioski'ye sıcak baktığına vurgu yaparken, haberin içeriğinde ise taraftar baskısından çekinildiği için net bir adım atılmadığının altı çildi. Ezgjan Alioski geçen sezon, bedelsiz olarak Leeds United'tan ayrılmıştı.Siyah-beyazlılar, Ezgjan Alioski'yle anlaşma sağlanamazsa Alanyaspor'la Tayfur Bingöl için girişimler hızlandırılacak. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon yaptığı açıklamada; Beşiktaş'ta oynamayı hayal ettiğini ve bunun için çok çalıştığını söylemişti.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de iki futbolcu için yönetime olur yanıtı verirken, transferin lig başlamadan bitirilmesini talep etti. Tayfur Bingöl de Ezgjan Alioski de 3'lü savunmanın solunda oynayabiliyor ve Fransız teknik adamın sistemi için biçilmiş kaftan olurlar.